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Kırıkkale'de Çarpışan Otomobiller Takla Attı: 1 Yaya, 5 Kişi Yaralandı

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Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda meydana gelen kazada, iki otomobil çarpışarak takla attı. Kazada bir yaya ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de çarpışan iki otomobilin takla atarak hurdaya döndüğü kazada biri yaya, 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara D200 kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S.'nin kullandığı 06 R 3947 plakalı Mercedes marka otomobil ile E.D.'nin kullandığı 71 ADE 854 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada takla atan otomobillerden biri, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yabancı uyruklu S.N.'ye çarptı. Sürücüler, kazadan yara almadan kurtuldu. Yolculardan da T.G. (23), H.S. (25), Ü.F.Ş. (21) ve S.B. (25) yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle yol dışına çıkan iki otomobil de hurdaya döndü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan otomobilin çarptığı yabancı uyruklu şahsın, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından, sürücülerin ifadesine başvuruldu. Kullanılamaz hale gelen iki otomobilde çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Mercedes Ankara Yaralanma Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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