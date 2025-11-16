Haberler

Kırıkkale'de Çakmak İsteyen Genç Bıçakla Yaralandı

Güncelleme:
Kırıkkale'de bir genç, çakmak isteği bahanesiyle yaklaşan bir şüpheli tarafından başından bıçakla yaralandı. Olayın ardından hızlı bir şekilde yakalanan saldırgan tutuklandı.

Kırıkkale'de "çakmak" bahanesiyle yaklaşarak bir genci baş bölgesinden bıçakla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 14 Kasım günü Sanayi Mahallesi Tevfik Kış Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yürüyen S.A. (19), tanımadığı H.K. (20) isimli gencin "çakmak" istemesi üzerine durdu. Şahıs, kısa süre sonra S.A.'nın baş bölgesinden yaraladı. O anlar cadde üzerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.A., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip neticesinde şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. 20 yaşındaki şüphelinin 34 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

