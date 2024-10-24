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Kırıkkale'de Boşanma Sürecindeki Eşine Silahlı Saldırı

Kırıkkale'de Boşanma Sürecindeki Eşine Silahlı Saldırı
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Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki bir erkek, tartışma sırasında eşini bacaklarından vurarak yaraladı. Olayda yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kırıkkale'de 27 yaşındaki bir şahıs, boşanma sürecindeki eşini bacaklarından vurarak yaraladı.

Olay, Etiler Mahallesi 1125. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.D. (27) isimli şahıs ile boşanma sürecindeki karısı K.D. (22) arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.D., yanında bulundurduğu tabancayla ateş ederek eşini yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki bacağından yaralanan kadın, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerince olayın yaşandığı evde tahkikat yapıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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