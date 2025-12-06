Avukatlık bürosunda kadını öldüren, gelinini de ağır yaralayan zanlı adliyede

Kırıkkale'de bir avukatlık bürosunda boşanma protokolü nedeniyle çıkan tartışmada gelinin kız kardeşini öldüren ve gelinini ağır yaralayan kayınpeder, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 5 Aralık günü Yaylacık Mahallesi 381. Sokak'taki bir avukatlık ofisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kocasından boşanma aşamasındaki E.E. (37) ile kayınpederi Y.A., protokol görüşmesi için avukatlık bürosunda bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyünce kayınpeder, tabancayla gelini E.E. ve gelinin kız kardeşi Nilgün Geçer'e ateş etti.

Kafasına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nilgün Geçer, kaldırıldığı Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kafasından vurulan E.E.'nin Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay sonrası kaçan şüpheli Y.A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KIRIKKALE