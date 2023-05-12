Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de bir apartmanın 3'üncü katında yangın

3. Sayfa Haberleri

Kırıkkale'de bir apartmanın 3'üncü katında yangın Kırıkkale'de bir apartmanın 3'üncü katındaki dairenin yatak odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırıkkale'de bir apartmanın 3'üncü katında yangın

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir apartmanın 3'üncü katındaki dairenin yatak odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin yatak odasında yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanan kişinin olmadığı yangında maddi hasar oluştu. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - 3. Sayfa

Kırıkkale İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title