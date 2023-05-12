Kırıkkale'de bir apartmanın 3'üncü katında yangın çıktı

Kırıkkale'de bir apartmanın 3'üncü katındaki dairenin yatak odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin yatak odasında yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralanan kişinin olmadığı yangında maddi hasar oluştu. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. - KIRIKKALE