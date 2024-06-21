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Kırıkkale'de Bayram Dönüşü Yoğun Trafik

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Kırıkkale'de Kurban Bayramı'nı geçiren vatandaşların geri dönüş yolculukları devam ediyor. Trafik ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçiren vatandaşların geri dönüş yolculukları devam ediyor. Trafik ekipleri, uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Ulaşımda 43 ilinin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı'nı memleketlerinde yada tatil beldelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yoluna geçti. Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunda araç trafiğinin akıcı şekilde ilerlediği görüldü. Polis ve jandarma ekipleri tarafından denetimler de sürüyor. Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda seyahat eden sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapılıyor.

Karadeniz'den güzergahından geldiğini ifade eden Alper Birol isimli vatandaş, "Bütün her yeri dolaşıyorum. Ortalama 5 bin kilometre yol yapıyorum. Yollar bayramdan dolayı biraz yoğun ama güvenli gidiyoruz, emniyet kemerimizi takıyoruz" dedi.

Yusuf Türe isimli vatandaş, "Havanın sıcaklığından kaynaklı olarak yolda sağa sola zikzak yapan insanlar oluyor" şeklinde görüş belirtirken, Ahmet Baldemir de, "Emniyet kemeri mutlaka çok önemli. Hız sınırına kesinlikle dikkat edilmesi gerekiyor" diyerek sürücüleri uyardı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kurban Bayramı Kırıkkale trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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