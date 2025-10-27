Haberler

Kırıkkale'de Bağ Evinde Silahla Ateş Açan 23 Kişi Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de bağ evinde silahla havaya ateş ettikleri iddiasıyla iki jandarma personeli ve bir infaz koruma memurunun da aralarında bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Olayda iki polis memuru yaralandı.

Kırıkkale'de bağ evinde silahla havaya ateş ettikleri iddiasıyla aralarında iki jandarma personeli ve bir infaz koruma memurunun da bulunduğu 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. İfadeleri alınan şahıslar emniyetten sonra serbest bırakıldı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez ilçeye bağlı Ahılı köyü Ömerli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bağ evinde alkollü eğlence yapan şahısların silahla havaya ateş ettiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye gitti. Ekipler, olay yerinde bulunan jandarma personeli Y.E.Ç.'nin ateş ettiği tabancayı poşete gizlemeye çalıştığını tespit etti. Bu sırada bahçede bulunan şahıslarla polis arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede sırasında polis memurları H.İ. ve A.D. darp sonucu yaralandı.

1'i çalıntı, 4 tabancaya el konuldu

Olayın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, jandarma personeli Y.E.Ç. ve V.T. ile infaz koruma memuru Ş.B.K.'ye ait üç tabanca ile evde yapılan aramada ele geçirilen bir çalıntı tabancaya el konuldu. Bağ evinde yapılan incelemelerin ardından, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yaralanan iki polis memuru darp raporu alarak şikayetçi oldu. Şüpheliler hakkında '6136 sayılı kanuna muhalefet' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şahıslar, ifadelerinin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

