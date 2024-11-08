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Kırıkkale'de Baca Temizliği Yaparken Düşerek Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Baca Temizliği Yaparken Düşerek Hayatını Kaybetti
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Kırıkkale'de 51 yaşındaki Sünbül Şengül, baca temizliği için çıktığı apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak kadın hastanede kurtarılamadı.

Kırıkkale'de 51 yaşındaki kadın, baca temizliği için çıktığı apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı Mahallesi 643. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sünbül Şengül (51), apartmanın çatısında baca temizliği yaptığı esnada yüksekliği 11 metre olan havalandırma boşluğuna düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Şengül'ün cenazesinin ikindi namazını müteakip Çarşı Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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