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Kırıkkale'de Atık Madde Toplarken Kanala Düşen Şahsın Ayağı Kırıldı

Kırıkkale'de Atık Madde Toplarken Kanala Düşen Şahsın Ayağı Kırıldı
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Kırıkkale'de geri dönüşüm için atık madde toplarken dengesini kaybedip kanala düşen bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın ayağı kırıldı.

Kırıkkale'de geri dönüşüm için atık madde toplarken kanala düşen şahsın ayağı kırıldı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ardiyeler Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm için atık madde toplayan S.Ö. isimli şahıs, dengesini kaybederek kanala düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşın ayağının kırıldığı öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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