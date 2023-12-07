Kırıkkale'de Askeri Ceza Kanununa Muhalefet Şüphelisi Yakalandı

Kırıkkale'de yapılan şok uygulamada askeri ceza kanununa muhalefet suçundan aranan bir şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde bulundu.

Kırıkkale'de "askeri ceza kanununa muhalefet" suçundan arandığı tespit edilen şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde yapılan şok uygulamada yapılan GBT sorgusunda B.A. isimli şahsın, "askeri ceza kanununa muhalefet" suçundan arandığı tespit edildi. Şahsın üzerinde arama yapan polis, ruhsatsız tabanca, fişek ve 3,14 gram metamfetamin ele geçirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE