Kırıkkale'de Asayiş Uygulamaları: 148 Şüpheliye Adli İşlem Başlatıldı

Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 148 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, 14-20 Nisan tarihleri arasında asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde gerçekleştirdiği uygulama ve denetimlerde, asayiş olaylarına karıştığı belirlenen 148 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 24 kişi yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler uygulandı. Yapılan kontrollerde toplam 5 bin 431 şahıs ve 423 araç sorgulandı.

Operasyonlar neticesinde; 3 tabanca, 1 tüfek, 2 gaz tabancası ve 78 fişek ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - KIRIKKALE