Kırıkkale'de Asayiş Uygulamaları: 133 Şüpheli İşlemde, 11 Tutuklama

Kırıkkale'de bir haftada yürütülen asayiş uygulamalarında 133 şüpheliye işlem yapıldı, 17 aranan şahıs yakalanırken, 11 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 28 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen denetim ve operasyonlarda 133 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı. Yakalanan 11 kişi tutuklandı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, toplam 4 bin 996 şahıs ve 274 araç sorgulandı. Denetimlerde suç unsuru taşıyan 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 24 fişek ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. - KIRIKKALE