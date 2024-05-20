Kırıkkale'de Asayiş Operasyonu: 147 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Kırıkkale'de son bir haftada asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 147 şahıs hakkında işlem yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda da 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 13-19 Mayıs tarihleri arasında asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 147 şahıs hakkında işlem yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Yapılan denetimlerde de 8 bin 448 şahsın GBT'si sorgusu yapıldı, 248 aracın da kontrolü yapıldı. Aramalarda ise 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. - KIRIKKALE