Kırıkkale'de Asayiş Olaylarına Karışan Şüphelilerden 1'i Tutuklandı

Kırıkkale'de asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 138 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 12 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, yapılan GBT kontrollerinde 2 bin 775 kişi sorgulandı ve çeşitli suçlardan ele geçirilen 8 ruhsatsız tabanca, 179 fişek, 47 uyuşturucu hap ve 26 elektronik sigara da bulundu.

Kırıkkale'de asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 138 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 138 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 137 şüpheli ise serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde de 12 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 23 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan GBT kontrollerinde 2 bin 775 şahıs sorgulandı. Yapılan aramalarda da 8 adet ruhsatsız tabanca, 179 fişek, 47 adet uyuşturucu hap, 26 adet elektronik sigara ele geçirildi. - KIRIKKALE