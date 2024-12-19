Kırıkkale'de Asayiş Denetimleri: 908 Kişi ve 248 Araç Sorgulandı

Kırıkkale'de asayiş ekiplerinin 19 noktada gerçekleştirdiği denetimlerde 908 şahıs ve 248 araç sorgulandı, 1 araca cezai işlem uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il genelinde güvenlik ve huzurun sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. 18-19 Aralık 2024 tarihlerinde il merkezinde 19 farklı noktada yapılan asayiş uygulamalarında, 908 şahıs ve 248 araç sorgulandı. Ayrıca ekipler, 21 bina çevresini kontrol ederek muhtemel riskleri önceden tespit etti. Denetimlerde kurallara uymayan bir araca cezai işlem uygulandı. - KIRIKKALE