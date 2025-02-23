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Kırıkkale'de Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kırıkkale'de Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Kırıkkale'nin Hacılar Beldesi'nde arazi sınırı yüzünden tartışan komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi tüfekle ağır yaralandı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de bir şahıs, arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşusunu tüfekle vurarak ağır yaraladı.

Olay, Kırıkkale'nin Hacılar Beldesi Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arsa sınırı nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen K.L. ve O.Ç. isimli iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç., av tüfeğiyle ateş ederek K.L.'yi göğüs ve bacak bölgesinden yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli şahıs otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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