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Rüşvet anı kamerada

Kırıkkale'de Aranan İki Şahıs Yakalandı

Kırıkkale'de Aranan İki Şahıs Yakalandı
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Kırıkkale'de jandarma ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti. Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, K.A. ve F.A. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yahşihan ve Bahşılı ilçelerinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yahşihan ilçesinde, "beden bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte ortak olarak kullanma" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.A. (31) isimli şahıs yakalandı. Bahşılı ilçesinde ise "güveni kötüye kullanma" suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl hapis cezası bulunan F.A. (45) isimli şahıs gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından her iki şahıs da Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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