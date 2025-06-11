Kırıkkale'de Aranan İki Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Aranan İki Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan S.O. ve A.K. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Yahşihan ilçesinde 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 3 yıl 2 ay hapis cezası bulunan S.O. (31) gözaltına alındı.

Ekiplerin bir diğer operasyonunda ise Etiler Mahallesi'nde, "nitelikli yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından aranan A.K. (45) isimli şahıs yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası bulunan A.K., işlemlerinin ardından tutuklandı. Her iki hükümlü, adli işlemlerin tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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