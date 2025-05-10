Kırıkkale'de Aranan Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'de, hırsızlık, uyuşturucu ve tutuklunun kaçması suçlarından 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.Y., polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, "hırsızlık", "uyuşturucu" ve "tutuklunun kaçması" suçlarından aranması bulunan A.Y. isimli şahıs polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa