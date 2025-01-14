Kırıkkale'de Aranan Hükümlü Yakalandı
Kırıkkale'de, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.P. adlı hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de hakkında kesinleşmiş 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde "ısrarlı takip" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.P. (20), jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE