Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı

Terör örgütü, anlaşmaya imza atmak zorunda kaldı
Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı

Mansur Yavaş her an İmamoğlu'na rakip olabilir
İtalya Başbakanı Meloni'nin kuklasını yaktılar

Başbakanın kuklasını yaktılar
Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama

Rana bebeğin ölümünün ardından mide bulandıran iddia

Kırıkkale'de Aranan 3 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Aranan 3 Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve denetimli serbestlik ihlali suçlarından aranan H.Y. (24), hakkında kesinleşmiş 14 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulunduğu tespit edilerek yakalandı.

Keskin ilçesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na aykırılık suçundan aranan M.T. (53), kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı. Aynı ilçede herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan aranan D.D. (28), kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası sebebiyle yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte Trabzonspor'un yeni teknik direktörü
img

Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler
img

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı

Öz evladına yaptığı rezillik cezasız kalmadı
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu

İşte Trabzonspor'un yeni teknik direktörü
Nevşehir'de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı

İftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı
TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş

TSK'dan ihraç edilen teğmenler şimdi ne yapıyor?
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin

Bakan Kurum fiyatı duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti

Ölü sayısı 1000'i aşınca Şara'dan ilk hamle geldi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.