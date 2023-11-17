Kırıkkale'de Aranan 3 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de yapılan jandarma denetiminde çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan denetimde çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü, gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Hasandede köyünde icra edilen kolluk devriyesi faaliyetlerinde A.A. (21), "dolandırıcılık" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Yahşihan ilçesinde yapılan trafik kontrollerinde "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan aranan E.G. (36) hakkında 10 yıl hapis, M.K.K. (28) ise 8 yıl 4 ay hapis cezasının olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.A., E.G., M.K.K., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE