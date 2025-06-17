Kırıkkale'de Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Aranan 2 Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan operasyonlarla 20 yıl hapis cezası bulunan M.T. ve 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan F.G. isimli şahısları yakaladı. Her iki hükümlü tutuklandı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 2 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Bahşılı ve Keskin ilçelerinde iki farklı operasyon gerçekleştirdi. Bahşılı ilçesinde, "gece vakti yağma" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan M.T. (31) isimli şahıs yakalandı.

Keskin ilçesinde yapılan çalışmada ise, "kasten yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan F.G. (47) isimli şahıs gözaltına alındı.

2 hükümlü işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Mehmet Erenler hayatını kaybetti

Kanserle savaşan usta sanatçı hayatını kaybetti
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
Hakemin yanında yaptı! Boca Juniors maçında Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırtan hareket

Boca Juniors maçında Kerem'i çıldırtan hareket
Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?

İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?
Savaşta 5. gün! İran Tel Aviv'i, İsrail Tebriz'i vuruyor

İran Tel Aviv'i, İsrail ise Tebriz'i vuruyor
İran'ın gizli silahı! Hamaney tehdidi sonrası sahaya sürmeye hazırlanıyorlar

İran'ın gizli silahı! Hamaney tehdidi sonrası sahaya sürüyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.