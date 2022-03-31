Kırıkkale'de aranan 17 suçlu yakalandı - Haberler

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Kırıkkale'de aranan 17 suçlu yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırıkkale'de aranan 17 suçlu yakalandı

Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 11 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 11 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, "hırsızlık", "trafik güvenliğini tehlikeye atma" ve "basit yaralama" gibi suçlardan haklarında 13 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.Y., A.A., H.D., E.K., B.T., M.Y., D.D., F.M., L.S., H.E. ve B.A. yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli daha gözaltına alındı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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