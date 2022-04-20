Kırıkkale'de 14'ü hükümlü 23 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan 2 ay ile 5 yıl arasında hapis cezası bulunan 14'ü hükümlü olmak üzere 23 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kent genelinde çeşitli suçlardan aranan 14'ü hükümlü 23 şüpheli şahıs, yapılan operasyonla yakalandı. Haklarında 2 ay ile 5 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G., B.G., E.Y., M.S, F.B., E.K., T.Ç., Y.A., M.U., M.E., E.K., M.S., Y.C. ve E.Y. ile çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete getirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderilirken, şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa