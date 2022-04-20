Kırıkkale'de 14'ü hükümlü 23 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de 14'ü hükümlü 23 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kırıkkale'de 14'ü hükümlü 23 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan 2 ay ile 5 yıl arasında hapis cezası bulunan 14'ü hükümlü olmak üzere 23 kişi yakalandı.

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan 2 ay ile 5 yıl arasında hapis cezası bulunan 14'ü hükümlü olmak üzere 23 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kent genelinde çeşitli suçlardan aranan 14'ü hükümlü 23 şüpheli şahıs, yapılan operasyonla yakalandı. Haklarında 2 ay ile 5 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G., B.G., E.Y., M.S, F.B., E.K., T.Ç., Y.A., M.U., M.E., E.K., M.S., Y.C. ve E.Y. ile çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete getirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderilirken, şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title