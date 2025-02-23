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Kırıkkale'de Araç Camlarını Kıran Şüpheli Yakalandı

Kırıkkale'de Araç Camlarını Kıran Şüpheli Yakalandı
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Kırıkkale'de 11-21 Şubat tarihleri arasında park halindeki araçların camlarını kıran D.Y. polisin yaptığı çalışmalarda yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kırıkkale'de park halindeki araçların camını taşla kıran vatandaş polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale'de 11-21 Şubat tarihleri arasında farklı noktalarda meydana gelen araç camlarının kırılması olayıyla ilgili polis ekipleri harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olduğu belirlenen D.Y. yakalandı. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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