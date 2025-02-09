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Kırıkkale'de Alkollü Sürücünün Kontrolünü Kaybetmesi Sonucu Kaza: 2 Yaralı

Kırıkkale'de Alkollü Sürücünün Kontrolünü Kaybetmesi Sonucu Kaza: 2 Yaralı
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Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda meydana gelen kazada, alkollü sürücü K.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracı demir bariyerlere çarptı. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları stabil.

Kırıkkale'de alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, demir bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D200 karayolunun 69. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.T. idaresindeki 34 GJ 5312 plakalı Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil kullanılamaz hale gelirekn, sürücü K.T. (60) ile yolcu C.T. (65) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Yapılan kontrollerde sürücünün 1.26 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafik ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından otomobil otoparka çekilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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