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Kırıkkale'de Alkollü Sürücü Trafik Kazası Geçirdi: İki Yaralı

Kırıkkale'de Alkollü Sürücü Trafik Kazası Geçirdi: İki Yaralı
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Kırıkkale'de alkollü sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşanan trafik kazasında iki kişi yaralandı. Araç refüje çarparak hurdaya döndü, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada, iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yaşanan kazada, T.U. (27) yönetimindeki 71 ADJ 634 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yaklaşık 50 metre savrularak hurdaya döndü. Kazada alkollü sürücü T.U. ve yolcu S.A. (39) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından polis ekipleri yol güvenliğini sağladı ve kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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