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Kırıkkale'de Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

Kırıkkale'de Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti
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Kırıkkale'de bir şahıs, borç anlaşmazlığı nedeniyle husumetlisinin bacağını pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan polisten kaçtı.

Kırıkkale'de bir şahıs, alacak-verecek meselesinden dolayı husumetlisini pompalı tüfekle ateş ederek bacağından yaraladı.

Olay, Yaylacık Mahallesi 16. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Y. ile U.B. arasında borç anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle U.B., yanında getirdiği pompalı tüfekle T.Y.'ye ateş etti. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan T.Y. yere yığılırken, saldırgan ise hızla olay yerinden uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralı tedavi altına alındı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, U.B.'nin olay sonrası tüfeğini 364. Sokak'taki bir binanın kenarına sakladığı tespit edildi. Bekçiler tarafından bulunan silah, polis ekiplerince muhafaza altına alındı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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