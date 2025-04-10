Kırıkkale'de Alacak Meselesi Yüzünden Bıçaklama Olayı

Kırıkkale'de bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan şahsı bıçakla yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Menderes Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. ile uyuşturucudan sabıkası bulunduğu öğrenilen M.Ç. arasında 2 bin 500 liralık alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine, M.Ç. husumetlisi olan M.Ç.'yi bileğinden yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE