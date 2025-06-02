Kırıkkale'de Akraba Kavgası: Bir Kişi Satırla Öldürüldü

Kırıkkale'de Akraba Kavgası: Bir Kişi Satırla Öldürüldü
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Kırıkkale'de 31 Mayıs gecesi çıkan kavgada, 23 yıllık ailevi husumet nedeniyle Erkan Öncü, akrabası B.S. tarafından satırla boğazından yaralandı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. B.S. ise tutuklandı.

Kırıkkale'de çıkan kavgada akrabasını satırla öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 31 Mayıs gecesi Yeni Mahalle Plevne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yıldır süregelen ailevi meseleden dolayı aralarında husumet bulunan Erkan Öncü ile B.S. isimli iki akraba arasında tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Erkan Öncü, satırla boğazından ağır yaralanırken; B.S. ise bıçakla hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Öncü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan B.S., tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öncü ise, dün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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