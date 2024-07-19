Kırıkkale'de Akaryakıt Tankeri Otomobile Çarptı

Kırıkkale'de akaryakıt tankerinin çarparak metrelerce sürüklediği otomobildeki 3 kişi şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri, hız ihlali yapan tanker sürücüsüne 3 bin 135 lira para cezası uyguladı.

Kırıkkale-Kayseri karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. Edinilen bilgilere göre, K.B. yönetimindeki 66 LM 409 plakalı akaryakıt tankeri, seyir halinde olan M.F.'nin kullandığı 71 DR 801 plakalı otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Otomobil, refüje devrildi ve büyük hasar gördü. Şans eseri otomobilin sürücüsü M.F. ve araçta bulunan iki yolcu, kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekipleri, hız ihlali yapan tanker sürücüsüne 3 bin 135 lira para cezası uyguladı. Kullanılamaz hale gelen otomobil de çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE