Kırıkkale'de Akaryakıt Tankeri Kaza Yaptı: Sürücü Yaralı

Kırıkkale'de, kontrolden çıkan akaryakıt tankerinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir D-765 karayolunun Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.A. (22) idaresindeki 71 FA 997 plakalı akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından tanker otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE