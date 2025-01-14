Kırıkkale'de Ahırdan Hayvan Çalan 4 Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de ahırdan 1 adet büyükbaş hayvan çalan 4 hırsızlık zanlısı, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Çullu Mahallesi'nde yaşayan H.E. (52) isimli şahıs, ahırından bir büyükbaş hayvanın çalındığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, çalınan hayvanın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu hırsızların kimliklerini tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda V.A. (24), B.G. (35), S.U. (25) ve A.D. (32) isimli şüpheliler gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Delice Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Çalınan büyükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi. - KIRIKKALE