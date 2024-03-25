Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de 91 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda, 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 18-24 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şehrin fraklı noktalarında yapılan uygulamalarda da 3 bin 437 şahsın GBT'si ile 293 aracın kontrolleri gerçekleştirildi. Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise 6 adet ruhsatsız tabanca ve 5 gram esrar ele geçirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 25 MART! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Mustafa Üstündağ kimdir? CHP Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli? Gönül Karabacak kimdir? CHP Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Gönül Karabacak kaç yaşında, nereli? KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mikail Yıldız kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mikail Yıldız kaç yaşında, nereli? Mehmet Çapkur kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Oğuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Çapkur kaç yaşında, nereli? Yağmur Albayram kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Yağmur Albayram kaç yaşında, nereli? Nilgün Balcı kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Karkamış Belediye Başkan adayı Nilgün Balcı kaç yaşında, nereli? Kadir İnanır'a ne oldu? Kadir İnanır son durumu ne? Şahmeran Şeker kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Şahmeran Şeker kaç yaşında, nereli? Mustafa Öztürk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli? Rabia Seçkin kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Araban Belediye Başkan aday Rabia Seçkin kaç yaşında, nereli? Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında, nereli? Berk Göktaş kimdir? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soruyu çözen Berk Göktaş nerede okuyor, kaç yaşında, nereli? Survivor Yunus Emre ve eşi boşanıyor mu? Beria Özden eşini neden sildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title