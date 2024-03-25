Kırıkkale'de 91 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda, 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 18-24 Mart tarihleri arasında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şehrin fraklı noktalarında yapılan uygulamalarda da 3 bin 437 şahsın GBT'si ile 293 aracın kontrolleri gerçekleştirildi. Şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise 6 adet ruhsatsız tabanca ve 5 gram esrar ele geçirildi. - KIRIKKALE