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Kırıkkale'de 80 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kırıkkale'de 80 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 80 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 80 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, merkez ilçe Etiler Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde 80 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak tespit edilen şüpheli H.İ.V. (37) hakkında, Cumhuriyet savcılığı talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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