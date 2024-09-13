Kırıkkale'de 8 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi, Bir Kişi Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 8 bin adet makaron ele geçirildi, bir kişi de gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürün ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olarak durdurulan bir araçta yapılan aramada 8 bin adet içi dolu makaron ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan F.K. hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE