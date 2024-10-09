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Kırıkkale'de 710 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kırıkkale'de 710 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
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Kırıkkale'de jandarma ekipleri yol uygulaması sırasında bir kargo aracında 710 kilogram kaçak tütün buldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında hassas burun "Alkış", durdurulan bir kargo aracında 710 kilogram kaçak tütün buldu.

Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki Delice ilçesi Fadılobası köyü mevkisinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrolü sırasında bir kargo aracını durdurdu. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle "Alkış" isimli dedektör köpeği ile araçta yapılan aramada, 710 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Aracın sürücüsü M.S.K. (55) gözaltına alınarak ifadesi alındı, ardından serbest bırakıldı. Yapılan incelemelerde kaçak tütünün, S.A. (30), V.Y. (35), S.Ş. (44), R.B. (27), F.G. (35), Ş.B. (34), E.K. (46), M.Ş. (65), İ.Y. (36) ve S.Ş. (45) isimli şahıslar tarafından kargoya verildiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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