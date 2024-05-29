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Kırıkkale'de 7 Bin 438 Araç Denetlendi, 174 Araç Trafikten Men Edildi

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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde 7 bin 438 araç sürücü denetlenirken, 174 araç trafikten men edildi. Denetimlerde çevreye rahatsızlık veren araçlar da bulunuyor.

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından bir hafta içerisine 7 bin 438 araç sürücü denetlenirken, 174 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22-28 Mayıs tarihleri arasında Kırıkkale'de yapılan denetimlerde 5 bin 119 araç, bin 155 ticari araç ve bin 164 yük nakli yapan araç denetlendi.

Yapılan çalışmalarda aralarında çevreye rahatsızlık verdiği araçların da bulunduğu toplam 174 araç trafikten men edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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