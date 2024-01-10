Kırıkkale'de 60,5 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de tır dorsesinde ele geçirilen 60,5 kilogram uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Ankara karayolu üzerindeki Yahşihan ilçesinde bulunan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan tırda narkotik köpeği "Adam" ile arama yapan polis ekipleri, üzerine branda ile örtülü çuvalların içinde 110 paket halinde 60,5 kilogram "skunk" ele geçirdi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan A.B. ile E.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE