Vali Davut Gül'den 'Taksim' açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz

CHP'nin Gazze eylemine izin çıkmadı, Vali Gül'den net mesaj geldi
Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Barım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Ayşe Barım apar topar hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de 520 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kırıkkale'de 520 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de jandarma tarafından yapılan denetimlerde, bir otobüste 520 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Ayrıca, bir şahıs üzerinde sentetik ecza hap bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince hassas burun "Alkış" ile bir otobüste yapılan aramada 520 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak tütün ve sentetik ecza hap ele geçirildi. Yahşihan ilçesinde yapılan uygulamada durdurulan bir otobüste, tütün arama köpeği "Alkış"ın tepki vermesi üzerine yapılan aramada M.G. (42) isimli şahsa ait olduğu belirlenen 520 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Aynı gün, Merkez ilçe Bağlarbaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen kontrolde ise G.K. (19) isimli şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında 69 adet sentetik ecza hap bulundu. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.