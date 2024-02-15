Kırıkkale'de 405 Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Kırıkkale'de bir şahsın gözaltına alındığı operasyonda 405 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak alkol ticareti yapanlara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 405 litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE