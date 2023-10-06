Kırıkkale'de 40 Bin Makaron ve 4 Tabanca Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 40 bin içi dolu makaron ve 4 adet tabanca ele geçirildi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 40 bin içi dolu makaron ve 4 adet tabanca ele geçirildi, 8 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şehirde faaliyet gösteren kaçakçıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, bir hafta içerisinde farklı mekan ve araçlarda yapılan aramalarda 40 bin için dolu makaron, 4 adet tabanca ve 86 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE