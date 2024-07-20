Kırıkkale'de 390 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda 390 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, belirlenen bir adrese düzenledikleri operasyonda, piyasaya sürülmek üzere olan 390 paket kaçak sigarayı ele geçirdi. Operasyonda yakalanan şüpheli şahıs F.K. hakkında da yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi. - KIRIKKALE