Kırıkkale'de 38 ayrı hırsızlıktan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de 38 ayrı hırsızlık suçundan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda şehir merkezinde gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de 38 ayrı hırsızlıktan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 38 ayrı hırsızlık suçundan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü S.Z. şehir merkezinde yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan hükümlünün emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE