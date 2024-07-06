Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de 35 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan GBT sorgulamasında, çeşitli suçlardan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli tespit edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince GBT'si sorgulanan şüphelinin, çeşitli suçlardan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yapılan kontroller sırasında, polis ekipleri şüpheli davranışlarıyla dikkat çeken H.B. isimli şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. Sorgulama sonucunda, H.B.'nin çeşitli suçlardan toplam 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 77 bin lira para cezası bulunduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekipler tarafından gözaltına alınan H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçluların yakalanmasına yönelik ve kamu güvenliğinin sağlanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

 Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel ilk 11'leri

Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel ilk 11'leri

Bakmadan Geçme

İngiltere-İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere-İsviçre maçı şifresiz mi? Milli maç bu akşam mı? EURO 2024 Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? İZMİR YANGIN SON DAKİKA! İzmir orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Milli maç ne zaman? Türkiye milli maçı bugün mü? Türkiye-Hollanda maçı ne zaman? TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 6 Temmuz! TRT 1 canlı izle! TRT Spor canlı izleme linki! TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI CANLI YAYIN | TRT canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir? MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Hollanda maçı canlı izleme linki! Euro 2024 Türkiye-Hollanda maçı şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇINDA KİMLER CEZALI? EURO 2024 Milli maçta kimler oynuyor? Türkiye-Hollanda muhtemel 11'ler! Merih Demiral neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Demiral neden kadroda yok, cezalı mı? Hollanda-Türkiye maçı muhtemel ilk 11'ler! Hollanda-Türkiye maçının ilk 11'i belli oldu mu? Admira Wacker-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Admira Wacker-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda-Türkiye maçı şifresiz mi? ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 6 Temmuz 2024? KYK yazın yatıyor mu? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu?
İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı

İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title