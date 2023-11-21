Kırıkkale'de 320 Bin TL Dolandırıcılık Olayında Zanlı Tutuklandı

Kırıkkale'de 2 şahsın toplamda 320 bin Türk lirasını dolandıran zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, il genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polise başvuran A.R. ve Y.S., şüpheli şahıs A.A. tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine dolandırıcı şahsın yakalanması için çalışma başlatan polis, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceledi. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde yakalanan dolandırıcı A.A, emniyete götürülerek ifadesine başvuruldu. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., "dolandırıcılık" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.R.'nin 100 bin Türk lirası, Y.S.'nin ise 220 bin Türk lirası teslim edildi. - KIRIKKALE