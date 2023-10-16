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Kırıkkale'de 3 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 137 zanlı yakalandı. 3 şüpheli tutuklanırken, 134 zanlı serbest bırakıldı. Ayrıca, operasyonlarda 15 aranan şüpheli yakalanırken, 4 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Toplamda 1488 kişi ve 93 araç sorgulanırken, 8 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 77 fişek ele geçirildi.