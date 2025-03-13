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Kırıkkale'de 3 Hükümlü Operasyonla Yakalandı

Kırıkkale'de 3 Hükümlü Operasyonla Yakalandı
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Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, dolandırıcılık, uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından aranan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ilçede düzenlenen operasyonda, "kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürülebileceği vaadiyle dolandırıcılık" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö. (53) yakalandı. Yahşihan ilçesinde gerçekleştirilen bir diğer operasyonda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E. (48) gözaltına alındı. Aynı ilçede yapılan başka bir operasyonda ise, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçundan aranan ve 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (29) yakalandı.

3 hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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